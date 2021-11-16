Возлюбленная «Холостяка» Михаила Заливако Анна Богдан рассказала о важном для нее событии вместе с возлюбленным, которое они планировали заранее.

В этот раз Богдан сопроводила новый пост трогательным счастливым кадром вместе с возлюбленным, с которым начала жить после шоу. В этот раз Анна задумалась о необычной программе, которую долго хотела подарить фанатам.

«Хочу объявить о старте нашей с Мишей новогодней программы под названием «7 чудес для наших детей». Я очень давно мечтала об этом, и рада что это осуществилось. Сегодня стартует первый этап под названием "Чудо -1 ", где Вы сможете принять участие и выигрывать подарки для ваших детишек.

У меня очень большая просьба, принимайте участие те люди, у которых есть детки, или есть кому этот подарок подарить, чтобы эти подарки были не проданы, а предназначены только детям. Ведь может у кого-то из родителей нет возможности купить тот или иной подарок, или вообще оставить ребенка без подарка, попробуйте поучаствовать» - рассказала Анна о задумке.

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«Верю в счастье, но не верю что повезёт 🙌🔥; Хочу выиграть подарок для доченьки ❤️; Беремо участь😍; Хочу подарки👏; Хочу выиграть подарок для внука 😍; Хочу попробовать для своей малышки❤️😍; Верю в чудеса🙌».

Ранее Богдан сама подняла данную тему, поскольку готова поделиться своим опытом.

«Я ничего не понимала. В тот период после развода я чувствовала себя ужасно. И из-за лишнего веса, и из-за потери уверенности в себе в целом. Верю, что мой опыт может быть полезен вам, и тем, кто чувствует себя так же, найдет причину своей проблемы», - подметила Анна и рассказала, что готовится предельно четко раскрыть детали развода.

Ранее Politeka писала, что возлюбленная "холостяка" Заливако Богдан рассказала о травматических последствиях развода: "+16 кг и...".

Напомним, что победительница "Холостяка" Богдан рассказала правду о шоу и что с ней было после развода: никаких свиданий.

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