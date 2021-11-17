Победительница 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан поделилась кадрами с тренировки с участником второго сезона "Холостячки".

Как пишет Politeka.net украинская модель и турагент Анна Богдан начала активо вести мини-блог в Instagram после победы в 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" с бизнесменом Михаилом Заливако.

Так, Анна показывает жизнь после победы на шоу, рассказывает об отношениях с Заливако, а также делится с поклонниками своими мыслями и демонстрирует, что делает каждый день. На этот раз Богдан у сторис показала видео со своей тренировки.

Так, Анна отрабатывала удары в боксерских перчатках вместе с участником второго сезона шоу "Холостячка", где главной героиней стала певица Злата Огневич, Дмитрием Шевченко.

"Большое спасибо за тренировку. Немного побоксировали, немного посмеялись, немного позанимались", - написала Богдан.

Как видим, победительница "Холостяка" активно била в "лапы", которые были на обеих руках Шевченко.

"В целом сегодня было все. Заряд бодрости и энергии на весь день", - написала Богдан.

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