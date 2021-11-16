Відома модель і переможниця 11-го сезону проекту "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан часто показує фігуру, адже тепер пишається тим, як струнко і доглянуто виглядає.

Анна часто показує в Мережі свою фігуру, так як пишається тим, як виглядає тепер, після схуднення. Під час розлучення і депресивного періоду, Анна набрала 15 кілограм, які намагалася не помічати.

Після того, як вона змогла зібратися з силами і взяти себе в руки, вона почала процес пошуку себе і дієвих методів по скиданню зайвого. Причому спочатку Богдан довелося прийняти себе і вибрати, як їй буде худнути комфортніше.

Тепер, коли їй вдалося досягти мети, вона спокійно може здатися в піжамі перед камерами і захопити хорошим виглядом, адже часто займається в залі і контролює харчування.

"Вдома добре" - пише Анна.

Раніше переможниця "Холостяка" опублікувала нове фото. На кадрі Анна Богдан у зухвалому образі позує на камеру. На ній шкіряний плащ чорного кольору і чорні довгі чоботи, в яких її ноги здаються ще довшими.

Свій образ вона доповнила масивними сонцезахисними окулярами. Під публікацією переможниця "Холостяка" вирішила поділитися добіркою книг, які можуть змінити життя.

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