Известная модель и победительница 11-го сезона проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан часто показывает фигуру, ведь теперь гордится тем, как стройно и ухоженно выглядит.

Анна часто показывает в сети свою фигуру, так как гордится тем, как выглядит теперь, после похудения. Во время развода и депрессивного периода, Анна набрала 15 килограмм, которые старалась не замечать.

После того, как она смогла собраться с силами и взять себя в руки, она начала процесс поиска себя и действенных методов по сбросу лишнего. Причем сначала Богдан пришлось принять себя и выбрать, как ей будет худеть комфортнее.

Теперь, когда ей удалось достичь цели, она спокойно может показаться в пижаме перед камерами и восхитить хорошим видом, ведь часто занимается в зале и контролирует питание.

"Дома хорошо" - пишет Анна.

Ранее победительница "Холостяка" опубликовала новое фото. На кадре Анна Богдан в дерзком образе позирует на камеру. На ней кожаный плащ черного цвета и черные длинные сапоги, в которых её ноги кажутся еще длинее.

Свой образ она дополнила массивными солнцезащитными очками. Под публикацией победительница "Холостяка" решила поделиться подборкой книг, которые могут изменить жизнь.

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