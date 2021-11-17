Кохана "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан відповіла на інтригуючі фанатів питання і здивувала деякими темами, які підняла в Instagram.

Анна Богдан почала активно вести Instagram тільки після того, як переміг на шоу «Холостяк». Тепер у неї часто запитують про життя, про схуднення і цікавляться тим, як вона живе разом з Михайлом Заливако.

Цього разу Богдан вирішила відповісти на запитання, що цікавлять фанатів, і показала свої пам'ятні фото, не ставши скромничати. Анна вирішила відповісти чесно.

Спочатку вона розповіла, що часто билася з хлопчиками в дитинстві і також робила це з братом. Після Анна підкреслила, що ніколи не переступала меж пристойності на першому побаченні і більше того, навіть не цілувалася на перших побаченнях.

Також Анна розповіла про фігуру: "у підлітковому віці у мене були комплекси з приводу фігури, були глузування з боку хлопчиків і я часто через це плакала. Коли почала працювати моделлю, мої комплекси як рукою зняло".

Відзначимо, Анна раніше скинула 15 зайвих кг і зараз продовжує працювати над собою в спортзалі. Причому робить Анна це разом з коханим і показує в Instagram результати.

Зараз фігуру Богдан показувати може з упевненістю і абсолютно спокійно, адже вона задоволена тим, як виглядає і абсолютно не реагує на різну критику, якої після проекту і так було достатньо.

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