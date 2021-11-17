Возлюбленная «Холостяка» Михаила Заливако Анна Богдан ответила на интригующие фанатов вопросы и удивила некоторыми темами, которые подняла в Инстаграм.

Анна Богдан начала активно вести Инстаграм только после того, как победил на шоу «Холостяк». Теперь у нее часто спрашивают о жизни, о похудении и интересуются тем, как она живет вместе с Михаилом Заливако.

В этот раз Богдан решила ответить на интересующие фанатов вопросы и показала свои памятные фото, не став скромничать. Анна решила ответить честно.

Сначала она рассказала, что часто дралась с мальчиками в детстве и также делала это с братом. После Анна подчеркнула, что никогда не переступала границ приличий на первом свидании и более того, даже не целовалась на первых свиданиях.

Также Анна рассказала о фигуре: «В подростковом возрасте у меня были комплексы по поводу фигуры, были насмешки со стороны мальчиков и я часто из-за этого плакала. Когда начала работать моделью, мои комплексы как рукой сняло».

Отметим, Анна раньше сбросила 15 лишних кг и сейчас продолжает работать над собой в спортзале. Причем делает Анна это вместе с возлюбленным и показывает в Инстаграм результаты.

Сейчас фигуру Богдан показывать может с уверенностью и совершенно спокойно, ведь она довольна тем, как выглядит и совершенно не реагирует на разную критику, которой после проекта и так было достаточно.

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