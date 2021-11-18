Главная героиня второго сезона реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич познакомилась с родителями участников и была шокирована их заявлениями.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице реалити-шоу "Холостячка", премьера которого состоялась 17 сентября на телеканале "СТБ", на YouTube часто интригуют поклонников и публикуют впечатляющие анонсы последующих выпусков.

Так, на этот раз, фанатам показали смонтированное видео со встречи главной героини реалити Златы Огневич с родителями участников. Певица была шокирована от заявлений матерей претендентов на ее сердце.

В анонсе рассказали, что мама Андрея Хветкевича сказала Злате, что он ее настолько любит, что даже подвинет свою жену на второй план, а мама Андрея Задворного выдала, что ее сын – любимец девушек. Как оказалось на встрече с родителями Максима Тарапаты, мужчина не вступает в отношения без брачного договора.

Более того, на встрече с родителями Злату даже назвали другим именем.

"Меня мама перепутала и назвала Викой", - сказала певица.

Ранее Politeka писала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан избила одного из кавалеров Огневич: "Сегодня было все".

Напомним, что "Холостячка" Огневич очаровала пикантным видом в одном полотенце: "Лицо довольного человека".

A еще Politeka сообщала, что Огневич, снявшись в полупрозрачном комплекте, перешла границы скромности: "Злата, ты супер".