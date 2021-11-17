Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу "Холостячка-2", вразила образами, за що отримала багато компліментів від шанувальників.

Злата Огневич стала героїнею шоу "Холостячка-2" в надії знайти кохану людину, передає Politeka.net. Зараз на шоу залишилося всього четверо учасників. За зізнанням артистки, з кожним випуском їй все важче зробити вибір, хто повинен покинути проект.

Примітно, що на церемонії вручення бутоньєрок Злата Огневич з'являється в нарядах, які кружляють чоловікам голови. Щоразу артистку обсипають компліментами.

На офіційній сторінці телеканалу "СТБ" опублікували фото, на яких артистка позує в синій і червоній сукнях, в яких вона з'являлася на церемонії.

"Дуже красива Злата Огневич (@zlata.ognevich)😍

Який образ на Церемонії троянд вам сподобався найбільше? Пишіть цифру в коментарях 👇", - написали автори поста.

За чотири години публікація зібрала понад 1000 лайків.

"Їй все личить, хороша на обох фото", "вона завжди прекрасна", "Прекрасна, шикарна, красива, нехай буде щаслива", "обидва фото подобаються", "шикарна", - прокоментували користувачі Мережі.

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