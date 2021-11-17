Участник шоу «Холостячка» со Златой Огневич попал в неловкое положение на индивидуальном свидании из-за собственных комплексов и ожиданий, о чем сразу же рассказал после выпуска.

Во время одного из эфиров Огневич побывала в квартире каждого из участников. И Дмитрию, который принимал гостью одним из последних, было очень неловко из-за этого, ведь он постоянно сравнивал себя с другими.

Мужчина рассказал, что постоянно думал об этом, у него испортилось настроение и он все время сравнивал свое жилье с домами других полуфиналистов. При этом сама Злата тоже сразу поняла, что что-то не так и попыталась узнать причину.

Пользователи сети тут же обсудили увиденное:

«Так жаль его было в этот момент… было видно, как его съедали досадные эмоции, и как ему неудобно бедному; он не человек для шоу и серьезно отнесся к своим чувствам, без предательства, без игры…. Умница; Хороший парень, только не понят ни кем; Ты тяжелый человек и не только для Златы. Не дай Бог… Ох уж эти Димкины эмоциональные качельки! 😆».

Тем временем один из фаворитов артистки, 31-летний предприниматель Андрей Задворный рассказал у себя в Инстаграм, какие требования у него есть к девушке.

Напомним, что Злата Огневич насмешила неловким видом на свидании: "Корова на льду".

Как сообщала Politeka, Огневич перессорила сеть необычным посланием: «Теперь известно, кто…».

Также Politeka писала, что Огневич показала образ дерзкой бестии в оригинальном платье: фото.