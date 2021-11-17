Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка-2", впечатлила образами, за что получила много комплиментов от поклонников.

Злата Огневич стала героиней шоу "Холостячка-2" в надежде найти любимого человека, передает Politeka.net. Сейчас на шоу осталось всего четверо участников. По признанию артистки, с каждым выпуском ей все тяжелее сделать выбор, кто должен покинуть проект.

Примечательно, что на церемонии вручения бутоньерок Злата Огневич появляется в нарядах, которые кружат мужчинам головы. Каждый раз артистку осыпают комплиментами.

На официальной странице телеканала "СТБ" опубликовали фото, на которых артистка позирует в синем и красном платьях, в которых она появлялась на церемонии.

"Очень красивая Злата Огневич (@zlata.ognevich)😍

Какой образ на Церемонии роз вам понравился больше всего? Пишите цифру в комментариях 👇", - написали авторы поста.

За четыре часа публикация собрала более 1000 лайков.

"Ей все идет, хороша на обеих фото", "Она всегда прекрасна", "Прекрасная, шикарная, красивая, пусть будет счастлива", "Оба фото нравятся", "Шикарная", - прокомментировали пользователи сети.

Напомним, "Холостячка" Злата Огневич в модном купальнике предалась наслаждениям

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