Настя Каменський, яка нещодавно презентувала сингл "Sorry 2" з Васею Демчуком, показала надзвичайний образ, надівши шкіряну сукню, яка ідеально підкреслила форми зірки.
Як пише Politeka.net, Настя Каменських стала популярною співачкою. Зірка спочатку співала в дуеті "Потап і Настя", а тепер зайнята сольною кар'єрою, взявши собі псевдонім NK. А нещодавно співачка вперше за довгий час Каменських зважилася на колаборацію з іншим артистом. Зірка записала пісню" Sorry 2 " з Васею Демчуком. Не забуває Настя і про соціальну мережу Instagram, де ділиться з фоловерами кадрами творчості і з особистого життя.
На свіжому знімку Каменських з'явилася в шкіряній сукні. Зірка задерла грайливо ніжку, позуючи біля стіни. Фото вийшло дуже провокаційним.
"Назад в чорний", - написала Настя.
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Фоловери поставили понад 7 тисяч лайків і написали компліменти:
"Крута", "ви шикарна", "ви Красуня і у Вас приголомшлива фігура)", "Виходь за мене, на місяць я готовий", "Ну левиця ж", "а ми в селі працюємо, а не танцюємо".
Нагадаємо, Каменських в шкіряному вбранні і колготах в сіточку заінтригувала виглядом
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Також Politeka розповідала, що Настя Каменських у темних шкіряних костюмах поставила українців перед важким вибором