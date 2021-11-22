Настя Каменский, которая недавно презентовала сингл "Sorry 2" с Васей Демчуком, показала необычайный образ, надев кожаное платье, которое идеально подчеркнуло формы звезды.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских стала популярной певицей. Звезда изначально пела в дуэте "Потап и Настя", а теперь занята сольной карьерой, взяв себе псевдоним NK. А недавно певица впервые за долгое время Каменских решилась на коллаборацию с другим артистом. Звезда записала песню "Sorry 2" с Васей Демчуком. Не забывает Настя и о социальной сети Инстаграм, где делится с фолловерами кадрами творчества и из личной жизни.

На свежем снимке Каменских появилась в кожаном платье. Звезда задрала игриво ножку, позируя у стены. Фото получилось очень провокационным.

"Обратно в черный", - написала Настя.

Фолловеры поставили более 7 тысяч лайков и написали комплименты:

"Крутая", "Вы шикарная", "Вы красотка и у Вас потрясающая фигура)", "Выходи за меня, на месяц я готов", "Ну львица же", "А мы в селе работаем, а не танцуем".

Напомним, Каменских в кожаном наряде и колготах в сеточку заинтриговала видом

А еще Politeka писала, что артистка Каменских в полупрозрачных удлиненных сапогах и мини заставила завидовать жену продюсера "Квартал 95"

Также Politeka рассказывала, что Настя Каменских в темных кожаных костюмах поставила украинцев перед тяжелым выбором



