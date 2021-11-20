Популярная певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, показала свой образ на шоу "Маска".

Настя Каменских является известной украинской артисткой. Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK". Также, она является судьей на шоу "Маска".

Так, на этот раз певица опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. Настя Каменских решила показать свой образ на шоу "Маска". На ней шикарный зеленый наряд с белыми полосками, который открывает вид на пышные формы певицы. Свой образ она дополнила пушистой накидкой белого цвета и красной помадой.

"Продолжаем разгадывать наши Маски вместе", — поделилась Настя Каменских.

Поклонники артистки оставили ей множество комментариев под фото: "Дива", "Очень красивая", "Странный наряд, "Ну как же ты прекрасна", "Роскошная", "Богиня", "Это что Адидас?".

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