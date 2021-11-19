Известная певица Настя Каменских устроила интересную тренировку дома и позабавила кадрами со своими танцами в модном костюме.

Популярна певица каждый день устраивает разные тренировки и хвастается ими в Инстаграм. При этом не забывает Каменских о том, что надо показать и себя с разных сторон.

Поэтому нередко звезда также надевает весьма открытые топики со шнуровкой или тонкими лямками и хвастается формами перед камерой. Также Настя любит танцевать, поэтому делает это все чаще, дурачась род задорные мелодии.

В черных лосинах и удобном топике с открытом декольте Каменских повеселилась после тренировки и показала себя с удачных ракурсов. Настя считает, что ей нет смысла скромничать, ведь главное полюбить себя и комплексы исчезнут постепенно.

Ранее Каменских, которая стала звездным детективом второго сезона шоу "Маска", поделилась в Instagram яркими кадрами из новой фотосессии. На снимках Настя позирует, видимо, у себя дома, стоя у зеркала.

Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж и загадочный вид. Завершают образ серьги, браслет и кольцо с большим изумрудным камнем.

Напомним, Каменских, устроив танцы, засветила свою огромную гардеробную с полками до потолка

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