Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), появилась в компании красавца-блондина - видео звезда опубликовала в своем Инстаграм.
В 2017 году распался дуэт "Потап и Настя", благодаря которому о Каменских узнала вся Украина и за ее пределами, пишет Politeka.net.
Звезда, видимо, нашла замену своему бывшему компаньону, спев дуэтом с красавцем-блондином, участником "Співають всі" и тиктокером Васей Демчуком. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На новых кадрах Каменских вместе с Демчуком едут в машине, а позади них открываются виды на "золотые" деревья.
"Уходящая осень, дорога и музыка. Вам понравится❤️", - написала артистка.
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Название новой песни "Sorry 2" - это ремейк хита "Sorry" тиктокера.
За час публикация собрала за час почти 200 тысяч просмотров.
"Услада для ушей ☺️ мёд медовый🔥🔥🔥", "Какая же она классная🔥🔥🔥!", "Ай не)не цепляет ;)", "Самый лучший клип который я видел за последние время 🔥🔥🔥", "Давно я Потапа не видел", "Насте идет этот макияж, очень мило поют круто!!!❤️🔥", "А за рулём Потап)", "Видео просто неистово красивое😍 а песня просто 🔥 рай для ушей", - прокомментировали пользователи сети.
Напомним, Каменских, устроив танцы, засветила свою огромную гардеробную с полками до потолка
А еще Politeka писала, что Настя Каменских в атласном платье на бретельках сверкнула упругими формами
Также Politeka сообщала, что Каменских заинтриговала объятиями с загадочным блондином