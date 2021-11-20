Знаменитая певица Настя Каменских поделилась в сети милыми кадрами, на которых позирует вместе с молодым исполнителем.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских на днях представила дуэтную композицию с молодым исполнителем Васей Демчуком. А теперь опубликовала в своем Instagram очаровательные снимки с парнем, которые были сделаны в красивом осеннем лесу.

На новых фотографиях Настя и Вася запечатлены, сидя в прицепе пикапа среди желтого осеннего леса. Перед камерой певица появилась в соблазнительном образе с колготками и ботфортами, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж. Парень рядом с ней тоже на стиле и с татуировками.

В подписи к публикации Каменских написала: "Спасибо, что слушаете наш трек Sorry 2, что пишите приятные слова под видео и в постах. Мы очень ждали дня премьеры и верили, что вам понравится. Так и случилось! Окунитесь в эти строчки, прочувствуйте, вспомните и отпустите".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая их в Васей комплиментами.

Напомним, Каменских в топике на шнуровке потрясла пышными формами, устроив насыщенную тренировку: кадры.

Как сообщала Politeka, Каменских после распада дуэта нашла неожиданную "замену" Потапу: "Услада для ушей".

Также Politeka писала, что Настя Каменских в атласном платье на бретельках сверкнула упругими формами: "Это так красиво".