Известная певица Настя Каменских заинтриговала заявлением, показав себя в страстном образе, снимки появились на странице артистки в Инстаграм.
Как сообщает Politeka.net, фотографии вызвали бурную реакцию в Сети. Как известно, Каменских прославилась своим участием в дуэте "Потап и Настя", где пела вместа со своим нынешним мужем Алексеем Потапенко, а сейчас она строит сольную карьеру, как NK.
«Как же насыщенно вчера прошли съемки Вечера премьер с @kosadcha🔥 А это значит, что в скором времени вы увидите сразу две live премьеры! В одной из них я приглашу вас на виртуальный сеанс в фантастический мир женского подсознания. Номер получился очень красочным и ярким. А второй - очень лиричный, камерный и чувственный. О любви и страсти, которая может сжечь дотла», - написала артистка.
Фолооверы Каменских не оставили ее без комплиментов.
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«Шикарная», «Такая красивая», «Такая красотка», - пишут в комментариях.
Напомним, Каменских, устроив танцы, засветила свою огромную гардеробную с полками до потолка
А еще Politeka писала, что Настя Каменских в атласном платье на бретельках сверкнула упругими формами
Также Politeka сообщала, что Каменских заинтриговала объятиями с загадочным блондином