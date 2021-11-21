Известная певица Настя Каменских заинтриговала заявлением, показав себя в страстном образе, снимки появились на странице артистки в Инстаграм.

Как сообщает Politeka.net, фотографии вызвали бурную реакцию в Сети. Как известно, Каменских прославилась своим участием в дуэте "Потап и Настя", где пела вместа со своим нынешним мужем Алексеем Потапенко, а сейчас она строит сольную карьеру, как NK.

«Как же насыщенно вчера прошли съемки Вечера премьер с @kosadcha🔥 А это значит, что в скором времени вы увидите сразу две live премьеры! В одной из них я приглашу вас на виртуальный сеанс в фантастический мир женского подсознания. Номер получился очень красочным и ярким. А второй - очень лиричный, камерный и чувственный. О любви и страсти, которая может сжечь дотла», - написала артистка.

Фолооверы Каменских не оставили ее без комплиментов.

«Шикарная», «Такая красивая», «Такая красотка», - пишут в комментариях.

Напомним, Каменских, устроив танцы, засветила свою огромную гардеробную с полками до потолка

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