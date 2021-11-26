Популярна співачка Оля Полякова, яка не так давно знову дала вельми сміливе інтерв'ю Маші Єфросиніній, показала в клініці, як упорядковує себе.

Вже не раз Полякова говорила, що робить ботокс з 23 років, адже у неї дуже активна міміка і вона не хоче ранніх зморшок. Причому артистка не заперечує, що ходить до косметолога регулярно, показуючи і цього разу свій релакс в Instagram.

Причому Полякова підкреслює, що робить виключно щадні процедури: "у мене в особі немає взагалі нічого. Я не роблю нитки, Я не роблю мезотерапію, не роблю біоревіталізацію. У мене дуже великі риси обличчя. І якщо я буду робити гіалуронку, я буду схожа на покусану бджолами жінку. Коли я приходжу до косметолога, вони дивуються, що обличчя не обколоте» - запевняє Полякова.

Також відзначимо, що зазвичай Полякова перед зйомками ходить в клініку, щоб привести себе в порядок.

"Косметолог робить мені ручний масаж, витримати його дуже важко, роблю дорогу маску – по 150 доларів за процедуру. І готова виблискувати " - висловилася Полякова.

Нагадаємо, артистка провела не так давно насичену відпустку разом з сім'єю на Мальдівах, а по поверненню з відпочинку відразу поспішила дати кілька виступів. На вечорі прем'єр з Осадчою Полякова вирішила блиснути фігурою.

Причому зробила це Полякова не так, як зазвичай звикла - у відкритій сукні з мінімальною довгою і безліччю вирізів. Цього разу Полякова вибрала розкішне вбрання Максі-довжини, повністю вишите паєтками.

Нагадавши, між Поляковою і Єфросиніною запідозрили роман, з'явився "доказ".

Як повідомляла Politeka, Полякова зі своєю "дорослою дівчинкою" дала спеку в прямому ефірі, з'явилося відео.

Також Politeka писала, що Полякова в тугому вбранні з вирізом затьмарила скромницю Єфросиніну в "Леопарді".