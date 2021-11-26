Популярная певица Оля Полякова, которая не так давно снова дала весьма смелое интервью Маше Ефросининой, показала в клинике, как приводит себя в порядок.

Уже не раз Полякова говорила, что делает ботокс с 23 лет, ведь у нее очень активная мимика и она не хочет ранних морщин. Причем артистка не отрицает, что ходит к косметологу регулярно, показывая и в этот раз свой релакс в Инстаграм.

Причем Полякова подчеркивает, что делает исключительно щадящие процедуры: «У меня в лице нет вообще ничего. Я не делаю нити, я не делаю мезотерапию, не делаю биоревитализацию. У меня очень крупные черты лица. И если я буду делать гиалуронку, я буду похожа на покусанную пчелами женщину. Когда я прихожу к косметологу, они удивляются, что лицо не обколотое» - уверяет Полякова.

Также отметим, что обычно Полякова перед съемками ходит в клинику, чтобы привести себя в порядок.

«Опять готовлю лицо. Косметолог делает мне ручной массаж, выдержать его очень тяжело, делаю дорогущую маску – по 150 долларов за процедуру. И готова сверкать» - высказалась Полякова.

Напомним, артистка провела не так давно насыщенный отпуск вместе с семьей на Мальдивах, а по возвращению из отдыха сразу поспешила дать несколько выступлений. На вечере премьер с Осадчей Полякова решила блеснуть фигурой.

Причем сделала это Полякова не так, как обычно привыкла – в открытом платье с минимальной длинной и множеством вырезов. В этот раз Полякова выбрала роскошный наряд макси-длинны, полностью вышитый пайетками.

Напомним, между Поляковой и Ефросининой заподозрили роман, появилось "доказательство".

Как сообщала Politeka, Полякова со своей "Взрослой девочкой" дала жару в прямом эфире, появилось видео.

Также Politeka писала, что Полякова в тугом наряде с вырезом затмила скромницу Ефросинину в "леопарде".