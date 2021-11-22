Популярная украинская певица Оля Полякова показала яркое видео со своего выступления в полуфинале шоу "Танці з зірками".

Как сообщает Politeka.net, знаменитая певица и суперблондинка украинского шоу-бизнеса Оля Полякова поделилась в Instagram зажигательным видео своего выступления на паркете "Танців з зірками". Сначала в ролике видно представление Оли с кадрами ее стадионных выступлений, а затем ее исполнение песни "Взрослая девочка" на паркете танцевального шоу.

Как видно, на сцену певица вышла в соблазнительном ярком платье с леопардовым принтом, которое подчеркнуло идеальную фигуру и длинные ноги. Ее волосы распущены в красивой элегантной укладке, а на лице яркий сценический макияж.

После выступления Полякова еще и с ведущим шоу Юрием Горбуновым пообщалась, и прорекламировала свою книгу, которую написала на карантине. В подпсии к публикации Оля написала: "Взрослая девочка" на главном танцевальном шоу Украины @tanci1plus1. Как вам?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Феерично, как обычно", "Как всегда, зажигательно и феерично", "Столько в ней энергии. Шикарно выглядит. Но текст песни конечно", "Кто ей такие ужасные песни пишет?", "Такая уже невероятная", "Супер", "Звезда".

Напомним, Полякова в тугом наряде с вырезом затмила скромницу Ефросинину в "леопарде": "Оля шарит".

Как сообщала Politeka, Полякова в наряде с разрезом "до ушей" оконфузилась на "Танцях з зірками": "Что это вообще было?".

Также Politeka писала, что Полякова задрала юбку "кукольного" платья во время озорного танца: "Откуда у вас такие...".