Певица Оля Полякова, которая недавно вернулась из Мальдив, где отдыхала вместе с дочерьми, показала, как исполняет песню на сцене.
Как пишет Politeka.net, Оля Полякова стала популярной отечественной певицей. Звезда сейчас снимается в собственном шоу "Взрослые девочки" с Машей Ефросининой, а также ее пригласили в качестве детектива на проект "Маска". А недавно Полякова вернулась из Мальдив, где проводила время с дочерьми. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Оля показала, какой ей сделали макияж перед выступлением. Звезда надела роскошное платье с вырезом от бедра, дополнив образ.
"Боже, какая прическа. Какой мейкап. Девочки, вы мои богинюшки. Боже, какую телку сотворили", - сказала Оля.
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На следующих кадрах Полякова уже пела на сцене.
"Романс в исполнении невероятной Оли Поляковой", - написано было под кадрами.
Как оказалось, Полякова пела песню "Подари мне цветы" Евгения Кемеровского.
Напомним, Оля Полякова в белом платье заявилась на красную дорожку под ручку с Дзидзьо
А еще Politeka писала, что Полякова в сияющем наряде устроила настоящий фурор на сцене
Также Politeka сообщала, что 16-летняя дочь Поляковой пошла по стопам матери, поразив кадрами с концерта своей группы