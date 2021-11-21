Певица Оля Полякова, которая недавно вернулась из Мальдив, где отдыхала вместе с дочерьми, показала, как исполняет песню на сцене.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова стала популярной отечественной певицей. Звезда сейчас снимается в собственном шоу "Взрослые девочки" с Машей Ефросининой, а также ее пригласили в качестве детектива на проект "Маска". А недавно Полякова вернулась из Мальдив, где проводила время с дочерьми. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Оля показала, какой ей сделали макияж перед выступлением. Звезда надела роскошное платье с вырезом от бедра, дополнив образ.

"Боже, какая прическа. Какой мейкап. Девочки, вы мои богинюшки. Боже, какую телку сотворили", - сказала Оля.

На следующих кадрах Полякова уже пела на сцене.

"Романс в исполнении невероятной Оли Поляковой", - написано было под кадрами.

Как оказалось, Полякова пела песню "Подари мне цветы" Евгения Кемеровского.

Напомним, Оля Полякова в белом платье заявилась на красную дорожку под ручку с Дзидзьо

А еще Politeka писала, что Полякова в сияющем наряде устроила настоящий фурор на сцене

Также Politeka сообщала, что 16-летняя дочь Поляковой пошла по стопам матери, поразив кадрами с концерта своей группы



