Оля Полякова, популярная украинская певица, показала эффектный образ, надев белое мини-платье, позируя рядом с Михаилом Хомой, солистом группы Дзидзьо, перед сьемками "Вечера премьер" с Катей Осадчей.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова стала успешной певицей, выпустив хитовые альбомы "Шлепали шлепки" и "Королева ночи". А Михаил Хома более известен под псевдонимом Дзидзьо, группе, в которой артист поет. Интересно, что сегодня, 20 ноября, Михаил празднует 38-й день рождения. Оля Полякова опубликовала несколько новых сторис, где показалась вместе с Михаилом.

На новом фото Оля была в мини-платье и босоножках. Рядом стоял Дзидзьо в штанах и жилетке. Пара была на фоне фотозоны "Вечер премьер".

На следующем сторис Полякова показала, как ей наносили грим. Можно на ролике заметить, что пояс, который использовала Оля, был с большим бантом сзади.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под сторис, ведь таких функций в Инстаграм нет.

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