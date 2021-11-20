В сети показали забавное видео с шоу "Маска", на котором звездный детектив Андрей Данилко пронзил взглядом веселую Олю Полякову

Как сообщает Politeka.net, на странице шоу "Маска" в Instagram опубликовали забавное видео, в котором есть интересный момент, как Андрей Данилко испепеляет взглядом свою коллегу Олю Полякову.

Случилось это во время выступления персонажа Мухомор, который вышел на сцену "Маски" с песней Верки Сердючки "Гуляночка". Как только музыка зазвучала, Оля Полякова сорвалась со своего места и пустилась в пляс, а затем пристала к Данилко, настойчиво убеждая его присоединяться к танцам.

В какой-то момент самый серьезный детектив даже начал кричать на Олю, требуя оставить его в покое. Собственно, и этот пронзительный испепеляющий взгляд случился во время выступления Мухомора, когда Полякова все еще пыталась поднять Данилко к танцу.

Пользователи тут же принялись бурно обсуждать видео и звездных детективов: "Когда одним только взглядом всё сказал", "Самый крутой судья!", "Потому что он единственный нормальный судья там. Остальные ведут себя как идиоты. Иногда даже смотреть из-за них не хочется", "Данилко гениален даже в своей молчаливости", "Когда кто-то опять спел песню Сердючки", "Полякова ведёт себя ужасно! Один Данилко и нормальный там, шоу разочаровывает все больше. Смотреть уже не хочется", "А меня достала Полякова, своими криками как базарная тетка, один Михалыч нормальный", "Полякова ведет себя отвратительно!".

Напомним, Полякова наговорила лишнего о муже Насти Каменских Потапе: просила вырезать из эфира.

Как сообщала Politeka, Данилко повысил голос на Полякову и Каменских из-за участника "Маски": "Отстаньте от меня, идите...".

Также Politeka писала, что Полякова дерзкой выходкой довела Данилко прямо на съемках шоу "Маска": "Ведет себя ужасно!".