Страсти накаляются на шоу "Маска", звездные детективы Данилко, Полякова и Дзидзьо начали шантажировать и угрожать персонажам.

Как сообщает Politeka.net, на странице популярного шоу "Маска" в Instagram опубликовали забавное видео, которое является анонсом нового выпуска программы. В нем показали, как звездные детективы не выдерживают накал страстей и прибегаю к угрозам и шантажу, чтобы раскрыть персонажа.

Так, на кадрах можно увидеть Андрея Данилко, который питается договорится с одной из масок. Он говорит: "Только не ври, потому что украинец никогда не врет". А Дзидзьо даже начал шантажировать персонажа: "Если ты дашь мне хорошую подсказку, я буду подстрекать всех голосовать за тебя".

Тем временем Оля Полякова решила угрожать персонажу Свинье: "Тебя уже пора колоть или еще не пришло время?". "Свинью подсунули", - выкрикивает Олег Винник, видимо, имея в виду маску Свиньи, которая так заинтриговала звездных детективов и зрителей.

Напомним, Андрей Данилко показал характер и кулаки на шоу "Маска": "Немного с Олей задоблали".

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