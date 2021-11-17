Страсти накаляются на шоу "Маска", звездные детективы Данилко, Полякова и Дзидзьо начали шантажировать и угрожать персонажам.
Как сообщает Politeka.net, на странице популярного шоу "Маска" в Instagram опубликовали забавное видео, которое является анонсом нового выпуска программы. В нем показали, как звездные детективы не выдерживают накал страстей и прибегаю к угрозам и шантажу, чтобы раскрыть персонажа.
Так, на кадрах можно увидеть Андрея Данилко, который питается договорится с одной из масок. Он говорит: "Только не ври, потому что украинец никогда не врет". А Дзидзьо даже начал шантажировать персонажа: "Если ты дашь мне хорошую подсказку, я буду подстрекать всех голосовать за тебя".
Тем временем Оля Полякова решила угрожать персонажу Свинье: "Тебя уже пора колоть или еще не пришло время?". "Свинью подсунули", - выкрикивает Олег Винник, видимо, имея в виду маску Свиньи, которая так заинтриговала звездных детективов и зрителей.
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