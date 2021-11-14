Ведущей BACKSHOW на шоу "Маска" стала блогер Natella Kirs, которая берет интервью у звезд за кулисами, и в этот раз приготовила интересный выпуск для всех фанатов шоу.

30-летняя Нателла Кирс ранее снималась в различных реалити, а сейчас решила попробовать себя в роли ведущей BACKSHOW на шоу "Маска", сообщает Politeka.net.

Звезда за кулисами проекта берет интервью у участников и детективов шоу. Ведущая старается зрителям приоткрыть некоторые тайны, и в новый выпуск обещает быть невероятным. Об этом говорится в сообщении в официальной группе "Маска" в Инстаграм.

"Любчики, Мисс Маска подготовила для вас невероятный выпуск BACKSHOW 🔥

Таинственное закулисье из Natella Kirs @natella_kirs сразу после выпуска шоу МАСКА уже завтра 😉 Не пропустите!", - написали авторы публикации.

Пост быстро собрал почти 6000 просмотров и много комментариев.

"Ждем с нетерпением 😍😍😍😍😍", "😍 👍 Нателла красотка 🔥", "Эх, помню давно я с Остапчуком сфоткался в ресторане Праги", "Ждем", - написали пользователи сети.

Отметим, Нателла Кирс выучилась на ведущую в "Вищей Школі Media&Production 1+1". После окончания учебы и стажировки она работала сценаристом на "Сніданок. Вихідний" и параллельно читала лекции в школе, где училась.

Напомним, новая ведущая шоу "Маска" решила открыть тайны закулисья

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