Вторая жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая недавно сделала вторую прививку от коронавируса, поделилась интересными подробностями.

Как пишет Politeka.net, жена телеведущего, которого знают благодаря шоу "Маска" и "Співають всі" на канале "Украина", рассказала об этом на своей странице в Инстаграм.

Кристина Горняк, которая ранее выступала против вакцинации, рассказала, что же подтолкнуло ее сделать прививки.

«Хочу этот вопрос раз и навсегда закрыть. Свое мнение я не поменяла на этот счет, я тянула долго. Как могла и скорее вынуждена. Посоветовавшись с врачами, которым доверяю, и с пониманием того, что мы планируем деток, я решила все таки сделать себе вакцина. Так как я боюсь заболеть сильно, будучи в положении», - сообщила она.

Недавно сам Остапчук сделал уже третью прививку от коронавируса.

Отметим, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко ранее заявлял, что в Украине начнут делать третью дозу только после того, как страна перешагнет отметку в 50% вакцинированного населения. А пока,черту в 50% вакцинированного населения преодолел только Киев, где 55% привиты хотя бы первой дозой. 40% прошли Киевская, Полтавская и Днепровская области.

Напомним, ведущий "Маска" и "Співають всі" Остапчук в рюшах и блестках спровоцировал жену на нецензурную брань: "Даже Геннадий посыпался!".

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