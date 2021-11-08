Жена известного телеведущего шоу "Маска" и "Співають всі" Владимира Остапчука Кристина Горняк, прикрывшись одной шляпкой, заговорила об идеальных женщинах.

Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко, которая на данный момент не дает ему видеться с их детьми. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Так, на этот раз жена Остапчука опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Она показала снимок, на котором прикрывшись одной голубой шляпкой позирует на камеру, показывая свои идеальные плечи. Под фото она решила высказать своё мнение относительно того, бывают ли идеальные женщины.

"Нет идеальных женщин, как и мужчин!



Есть: «свои», «родные», «тёплые», «незабываемые»…



И все эти женщины - со своими «тараканами» в голове, со своим опытом, морщинками и страхами!



Любят НЕ идеальных.

Я думаю, что любят НАСТОЯЩИХ!

Поэтому не стоит бояться быть такой, какая есть и жить так, как хочется и как ощущаешь!



Что думаете, бывают идеальные женщины?", — спросила Кристина Горняк.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Какая красивая девочка", "Очень красивая", "А улыбка кажется идеальной", "Красавица", "Как с обложки журнала".

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