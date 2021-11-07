Ведучий популярного шоу "Маска" Володимир Остапчук, який нещодавно отримав третю дозу вакцини від коронавірусу, пожалівся на проблеми зі сном та попросив шанувальників порадити дієвий спосіб засинати вчасно.

Як пише Politeka.net, відомий український актор та теле-радіоведучий Володимир Остапчук, який став ведучим другого сезону популярного шоу "Маска" на каналі "Україна", у своєму Instagram розповів, що нещодавно зробив третє щеплення від COVID-19 та став одним із перших, хто наважився на третю дозу.

Загалом у соціальних мережах Остапчук часто ділиться із шанувальниками думками та розповідає про своє життя. Цього разу ведучий зізнався, що вже декілька днів має проблеми зі сном.

"Я дуже погано сплю останні дні і сьогодні в мене день такий… Вдень вирішив поспати, але через роботу так і не зміг, тому в такому дивному дуже, туманному стані йду далі по роботі. Може, ви порадите якісь таблеточки, щоб я засинав вчасно, а не в три часа ночі", - звернувся до шанувальників Остапчук.

"Ділюся з вами: дуже погано сплю останні дні і ніяк не можу з цим впоратися", - підписав сторіс Володимир.

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