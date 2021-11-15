На "Украине" состоялась премьера уже второго сезона шоу

Известный украинский исполнитель и судья популярного шоу "Маска" Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, шутливо показал жест кулаками своим коллегам.

Как пишет Politeka.net, Андрей Данилко, который много лет выходил на сцену в образе Верки Сердючки и получил немалую популярность, стал детективом второго сезона популярного шоу "Маска", премьера которого состоялась 23 октября на телеканале "Украина".

Так, Данилко вместе со своими коллегами Настей Каменских, Олей Поляковой, Дзидзьо и Олегом Винником отгадывают, кто из известных украинцев скрывается под маской.

В своем Instagram Каменских показала смонтированное видео со смешными моментами четвертого выпуска шоу, где Данилко показал характер и шутливо пригрозил кулаками своим коллегам.

"Андрей уже бесится, смотрите", - сказала Настя.

По словам Насти Каменских, она и Оля Полякова уже достали Данилко.

"Немного с Олей задоблали Андрея своими танцами", - сказала Настя.

"Задолбали!", - эмоционально крикнул Андрей.

Ранее Politeka писала, что Лилия Ребрик после "Маски" раскрыла, в чем любит ходить дома: "В этом щи не сваришь!".

Напомним, что Каменских в узком корсете выпятила прелести перед Олегом Винником: "Хорошо выглядите вместе".

A еще Politeka сообщала, что Данилко раскрыл, почему Верка Сердючка не выступает в России: "Жду, когда...".