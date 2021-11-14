Український співак Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, прокоментував, чому останнім часом не дає концертів у Росії.

48-річний артист розповів ресурсу NEWS.ru, що незважаючи на напружені відносини двох країн, продовжує отримувати пропозиції від росіян - то його звуть заспівати на весіллі, то дати приватний концерт. Однак Данилко в останні три роки змушений відмовляти.

Андрій Данилко, скрін

Так, головною причиною стали "жахливі", на думку Сердючки, відносини між Україною і Росією. Данилко чекає зміни уряду в сусідній країні.

За його словами, ситуація, коли українські артисти виступають в країні-агресорі, "завжди обговорюється в негативному контексті".

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"Я чекаю, коли це все завершиться: коли закінчиться коронавірус, коли вирішаться ці жахливі відносини країн, коли зміниться уряд", - заявив Данилко.

Вєрка сердючка, Андрій данилко, скрін

Ще однією причиною співак назвав проблеми зі здоров'ям. Нагадаємо, продюсер Сердючки Юрій Нікітін розповідав, що після депресії, якою Андрій Михайлович страждав багато років тому, у нього залишилися негативні наслідки. Зокрема, зірка страждає безсонням.

І третя причина, за словами Данилка, "немає сенсу їхати в Росію" у фінансовому плані, мовляв, дістатися до Москви зараз важко і дорого, а колектив у нього досить великий.

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