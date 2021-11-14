Український співак Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, прокоментував, чому останнім часом не дає концертів у Росії.

48-річний артист розповів ресурсу NEWS.ru, що незважаючи на напружені відносини двох країн, продовжує отримувати пропозиції від росіян - то його звуть заспівати на весіллі, то дати приватний концерт. Однак Данилко в останні три роки змушений відмовляти.

Так, головною причиною стали "жахливі", на думку Сердючки, відносини між Україною і Росією. Данилко чекає зміни уряду в сусідній країні.

За його словами, ситуація, коли українські артисти виступають в країні-агресорі, "завжди обговорюється в негативному контексті".

"Я чекаю, коли це все завершиться: коли закінчиться коронавірус, коли вирішаться ці жахливі відносини країн, коли зміниться уряд", - заявив Данилко.



Ще однією причиною співак назвав проблеми зі здоров'ям. Нагадаємо, продюсер Сердючки Юрій Нікітін розповідав, що після депресії, якою Андрій Михайлович страждав багато років тому, у нього залишилися негативні наслідки. Зокрема, зірка страждає безсонням.

І третя причина, за словами Данилка, "немає сенсу їхати в Росію" у фінансовому плані, мовляв, дістатися до Москви зараз важко і дорого, а колектив у нього досить великий.

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