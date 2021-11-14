Украинский певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, прокомментировал, почему в последнее время не дает концертов в России.

48-летний артист рассказал ресурсу NEWS.ru, что несмотря на напряженные отношения двух стран, продолжает получать предложения от россиян - то его зовут спеть на свадьбе, то дать частный концерт. Однако Данилко в последние три года вынужден отказывать.

Андрей Данилко, скрин

Так, главной причиной стали "ужасные", по мнению Сердючки, отношения между Украиной и Россией. Данилко ждет смены правительства в соседней стране.

По его словам, ситуация, когда украинские артисты выступают в стране-агрессоре, "всегда обсуждается в негативном контексте".

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"Я жду, когда это всё завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда поменяется правительство", - заявил Данилко.

верка сердючка, андрей данилко, скрин

Еще одной причиной певец назвал проблемы со здоровьем. Напомним, продюсер Сердючки Юрий Никитин рассказывал, что после депрессии, которой Андрей Михайлович страдал много лет назад, у него остались негативные последствия. В частности, звезда страдает бессонницей.

И третья причина, по словам Данилко, "нет смысла ехать в Россию" в финансовом плане, мол, добраться до Москвы сейчас тяжело и дорого, а коллектив у него достаточно большой.

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