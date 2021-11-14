Украинский певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, прокомментировал, почему в последнее время не дает концертов в России.

48-летний артист рассказал ресурсу NEWS.ru, что несмотря на напряженные отношения двух стран, продолжает получать предложения от россиян - то его зовут спеть на свадьбе, то дать частный концерт. Однако Данилко в последние три года вынужден отказывать.

Так, главной причиной стали "ужасные", по мнению Сердючки, отношения между Украиной и Россией. Данилко ждет смены правительства в соседней стране.

По его словам, ситуация, когда украинские артисты выступают в стране-агрессоре, "всегда обсуждается в негативном контексте".

"Я жду, когда это всё завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда поменяется правительство", - заявил Данилко.



Еще одной причиной певец назвал проблемы со здоровьем. Напомним, продюсер Сердючки Юрий Никитин рассказывал, что после депрессии, которой Андрей Михайлович страдал много лет назад, у него остались негативные последствия. В частности, звезда страдает бессонницей.

И третья причина, по словам Данилко, "нет смысла ехать в Россию" в финансовом плане, мол, добраться до Москвы сейчас тяжело и дорого, а коллектив у него достаточно большой.

Напомним, что продюсер Верки Сердючки рассказал о состоянии Данилко после пережитой трагедии: "Скоро весь мир услышит"

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