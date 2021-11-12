Музыкальный продюсер Юрий Никитин рассказал, как Андрей Данилко (Верка Сердючка) пережил смерть матери и рассказал, что нового артист готовит зрителям.

В прошлом году у любимого украинцами певца, Андрея Данилко, в возрасте 83 лет умерла мама, Светлана, пишет Politeka.net. О смерти женщины стало известно только в 2021-ом.

Похороны прошли в родном селе артиста на Полтавщине. По словам друга певца, EL. Кравчука, Данилко тяжело переживал утрату. По его словам, Андрей Михайлович был в дружеских отношениях с матерью, он мог ей все рассказать и даже выпить по рюмке. Отметим, Светлана прожила в селе всю жизнь, и не хотела переезжать к сыну в столицу.

В новом интервью "Зірковому шляху" продюсер Юрий Никитин рассказал и причинах смерти матери Данилко.

"Насколько я помню, там что-то связано с сердцем. Он (Андрей Данилко - ред.), конечно же, переживал, но сегодня он уже находится в хорошем состоянии, и, как мне кажется, в прекрасном самочувствии", - поделился продюсер.

Кроме того, Никитин добавил, что Верка Сердючка готовит поклонникам новогодний сюрприз.

"Заканчивает работу над новогодним треком, и мы готовимся к съемкам видеоклипа, поэтому - вау! Скоро весь мир услышит", - рассказал продюсер.

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