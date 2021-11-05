Известная певица и жена продюсера Юрия Никитина Ольга Горбачева сделала заявление о смене творческого псевдонима и объяснила причину.

Как сообщает Politeka.net, известная певица Ольга Горбачева, которая является женой украинского продюсера Юрия Никитина, неожиданно объявила о смене творческого псевдонима. Причина такого решения просто поражает.

Как оказалось, Ольга выяснила, что ее фамилия Горбачева не очень настоящая. "У меня была такая удивительная семейная история. Узнали, что то не наша фамилия. Оказалось, что я страдала из-за тех, кто усыновил моего прадеда, за Горбачевых, и за тех, кто был его настоящими родителями", - поделилась певица.

И заявила, что теперь будет выступать под новым именем – Ника Никитина. Имя – потому что богиня и часть настоящей фамилии Никитина. "Эту энергию надо ощутить. Потому что я думаю, что Ника Никитина – это шальная девка", - добавила артистка.

Муж Ольги Юрий Никитин не против такого решения звездной жены, он поддерживает любые трансформации. Также он отметил, что проект Ольга Горбачева изжил себя, и время двигаться дальше.

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