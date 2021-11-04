Во втором сезоне популярного украинского шоу "Маска" с Андреем Данилко, Олей Поляковой, Настей Каменских, Дзидзьо и Олегом Винником забавные вещи происходят не только на сцене, но и со звездными детективами.

Один из таких эпизодов показали на официальной страничке проекта в Инстаграм, передает Politeka.net.

В частности, Андрею Данилко (Верке Сердючке), который на сцене "человек-праздник", а в жизни ведет себя более спокойно, пришлось приструнивать Полякову. Последняя, видимо, слишком бурно отреагировала на выступление одного из участников, дико рассмеявшись.

"Тише-тише, не надо так", - попытался успокоить ее Данилко.

Примечательно, что ранее Полякова и Каменских вызвались помочь своему холостому коллеге Данилко найти невесту среди "масок".

"Остался один девственный Андрюшечка, но мы тебе кого-нибудь найдем", - утешала Оля певца, а Настя ей вторила: "Найдем кого-то, не волнуйся!".

Отметим, премьера второго сезона шоу "Маска" состоялась 23 октября. В этом сезоне зрители познакомятся с 20 совершенно новыми героями, которые сделают все возможное, чтобы их личности как можно дольше оставались нерассекречеными.

Напомним, Полякова в компании Винника и других устроила фотосессию с "мамой" Данилко

Как сообщала Politeka, Полякова и Каменских на шоу "Маска" ищут для Данилко жену: "Остался один девственный Андрюшечка"

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