Ведучою BACKSHOW на шоу "Маска" стала блогерка Natella Kirs, яка бере інтерв'ю у зірок за лаштунками, і цього разу приготувала цікавий випуск для всіх фанатів шоу.
30-річна Нателла Кірс раніше знімалася в різних реаліті, а зараз вирішила спробувати себе в ролі ведучої BACKSHOW на шоу "Маска", повідомляє Politeka.net.
Зірка за лаштунками проекту бере інтерв'ю в учасників і детективів шоу. Ведуча намагається глядачам відкрити деякі таємниці, і в новий випуск обіцяє бути неймовірним. Про це йдеться в повідомленні в офіційній групі "Маска" в Instagram.
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Таємниче закулісся з Natella Kirs @natella_kirs відразу після випуску шоу МАСКА вже завтра ☺ не пропустіть!",- написали автори публікації.
Пост швидко зібрав майже 6000 переглядів і багато коментарів.
"Чекаємо з нетерпінням 😍😍😍😍😍", "😍 👍 Нателла красуня 🔥", "Ех, пам'ятаю давно я з Остапчуком зфоткався в ресторані Праги", "чекаємо", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Нателла Кірс вивчилася на ведучу в "Вищій Школі Media & Production 1+1". Після закінчення навчання і стажування вона працювала сценаристом на "Сніданок. Вихідний" і паралельно читала лекції в школі, де навчалася.
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