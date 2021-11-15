Українська телеведуча й актриса Лілія Ребрик, яку розсекретили на шоу "Маска" (була Феєю), зізналася, як одягається вдома.

40-річна Ребрик веде свою рубрику "Ліля радить" в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", в якій ділиться домашніми лайфхаками і, в тому числі, розповідає про себе. Так, у новому випуску актриса поділилася, в чому любить ходити вдома, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Обожнюю носити сорочки - різних кольорів і розмірів! Найкраще оверсайз 😇", - зізналася Лілія.

У сюжеті зірка постала в білій довгій сорочці.

"Мабуть, ви подумали "ну, в цьому борщі не звариш!" і я з вами погоджуся - борщу, звичайно, не звариш, але сирників точно напечеш 😉! До того ж гарний одяг завжди можна захистити не менш красивим фартухом!", - порадила Ребрик.

Також "Фея" з "Маски" розкрила, що ніколи в житті не одягне вдома. Це халат:

"Це зовсім не моє, це прям як якийсь символ заклопотаної жінки! Але відразу скажу - це моє суб'єктивне сприйняття, жінок в халатах я, звичайно, не засуджую".

Користувачі з ентузіазмом обговорили одкровення Ребрик:

"Лілія, як завжди прекрасна🔥"

"Халат це вийти з душу. Ще для лікарні 😂 і то не факт"

"Сорочка🔥, де купити?))"

"Сорочка гарна. І Ліля 🔥"

"Дуже круто! Лілія спасибі❤️"

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