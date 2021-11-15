Українська телеведуча й актриса Лілія Ребрик, яку розсекретили на шоу "Маска" (була Феєю), зізналася, як одягається вдома.
40-річна Ребрик веде свою рубрику "Ліля радить" в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", в якій ділиться домашніми лайфхаками і, в тому числі, розповідає про себе. Так, у новому випуску актриса поділилася, в чому любить ходити вдома, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
"Обожнюю носити сорочки - різних кольорів і розмірів! Найкраще оверсайз 😇", - зізналася Лілія.
У сюжеті зірка постала в білій довгій сорочці.
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"Мабуть, ви подумали "ну, в цьому борщі не звариш!" і я з вами погоджуся - борщу, звичайно, не звариш, але сирників точно напечеш 😉! До того ж гарний одяг завжди можна захистити не менш красивим фартухом!", - порадила Ребрик.
Також "Фея" з "Маски" розкрила, що ніколи в житті не одягне вдома. Це халат:
"Це зовсім не моє, це прям як якийсь символ заклопотаної жінки! Але відразу скажу - це моє суб'єктивне сприйняття, жінок в халатах я, звичайно, не засуджую".
Користувачі з ентузіазмом обговорили одкровення Ребрик:
"Лілія, як завжди прекрасна🔥"
"Халат це вийти з душу. Ще для лікарні 😂 і то не факт"
"Сорочка🔥, де купити?))"
"Сорочка гарна. І Ліля 🔥"
"Дуже круто! Лілія спасибі❤️"
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