Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которую рассекретили на шоу "Маска" (была Феей), призналась, как одевается дома.

40-летняя Ребрик ведет свою рубрику "Ліля радить" в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина", в которой делится домашними лайфхаками и, в том числе, рассказывает о себе. Так, в новом выпуске актриса поделилась, в чем любит ходить дома, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Обожаю носить рубашки – разных цветов и размеров! Лучшее оверсайз 😇", - призналась Лилия.

В сюжете звезда предстала в белой длинной рубашке.

"Пожалуй, вы подумали «ну, в этом борщи не сваришь!» и я с вами соглашусь - борщу, конечно, не сваришь, но сырников точно напечешь 😉! К тому же хорошую одежду всегда можно защитить не менее красивым фартуком!", - посоветовала Ребрик.

Также "Фея" из "Маски" раскрыла, что никогда в жизни не оденет дома. Это халат:

"Это совсем не мое, это прям как какой-то символ озабоченной женщины! Но сразу скажу – это мое субъективное восприятие, женщин в халатах я, конечно, не осуждаю".

Пользователи с энтузиазмом обсудили откровение Ребрик:

"Лилия, как всегда прекрасна🔥"

"Халат это выйти из душа. Еще для больницы 😂 и то не факт"

"Рубашка🔥,где купить?))"

"Рубашка красивая. И Лиля 🔥"

"Очень круто! Лилия спасибо❤️"

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