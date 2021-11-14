Актриса театру и кино, а также Мастер спорта Украины по художней гимнастике, Лилия Ребрик рассказала о своем стеснении, а также о том, что приходилось скрывать от дочерей свое участие в шоу "Маска".
Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик решила принять участие в последнем сезоне "Маска". Звезду довольно быстро рассекретили, а Андрей Данилко даже узнал актрису под маской. Ребрик решила дать интервью "Зірковому шляху", в котором рассказала об участии в шоу. Видео появилось на страничке программы в Инстаграм.
"Я никогда не пою в караоке. Я стесняюсь. Не смотря на свою профессию. Я просто не очень люблю это. А не люблю почему? Потому что не умею это делать качественно", - сказала Лиля о своем страхе петь.
"Гимнасток бывших не бывает. Хотя я и занималась на уровне Черновицкой областной, но всеравно спорт во мне есть, я не прячу этого. Я сажусь на шпагат по сей день, я делаю всякие кульбиты, то что я здесь их не делала и от как можно было узнать. Но видно все равно там, энергетика или статура", - рассказала о гимнастике Ребрик.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Победительница "Мастер Шеф" Глинская удивила переменами во внешности за семь лет: "Взгляд стал..."
Новогодние праздники в "красной зоне", в Минздраве сделали заявление: "У украинцев есть возможность..."
Никитюк, Андре Тан, Ефросинина и другие отреагировали на "мальдивские" проблемы Поляковой: «Сама себя задолбала»
Новый сезон "Голосу країни", кто заменит Тину Кароль: "Не хочется смотреть вообще"
"Моя Диана, она такой знаете, думает, как бы его что-то узнать Я принесла как-то такой пакет и там подписано "Фея". И думаю, Боже, это она сейчас начнет что-то спрашивать, я его вырезала. То есть такие, знаете, постоянные конспирации, чтобы не дай Бог никто что-то не услышал и увидел", - сказала Лилия о том, как пряталась от дочерей.
Напомним, Лилия Ребрик после вылета из шоу "Маска" заинтриговала украинцев заявлением
А еще Politeka писала, что Лилия Ребрик ослепила видом в эффектном платье с декольте, кадры
Также Politeka сообщала, что Лилия Ребрик показала, как провела время с Горбуновым в Одессе, кадры