Актриса театру и кино, а также Мастер спорта Украины по художней гимнастике, Лилия Ребрик рассказала о своем стеснении, а также о том, что приходилось скрывать от дочерей свое участие в шоу "Маска".

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик решила принять участие в последнем сезоне "Маска". Звезду довольно быстро рассекретили, а Андрей Данилко даже узнал актрису под маской. Ребрик решила дать интервью "Зірковому шляху", в котором рассказала об участии в шоу. Видео появилось на страничке программы в Инстаграм.

"Я никогда не пою в караоке. Я стесняюсь. Не смотря на свою профессию. Я просто не очень люблю это. А не люблю почему? Потому что не умею это делать качественно", - сказала Лиля о своем страхе петь.

"Гимнасток бывших не бывает. Хотя я и занималась на уровне Черновицкой областной, но всеравно спорт во мне есть, я не прячу этого. Я сажусь на шпагат по сей день, я делаю всякие кульбиты, то что я здесь их не делала и от как можно было узнать. Но видно все равно там, энергетика или статура", - рассказала о гимнастике Ребрик.

"Моя Диана, она такой знаете, думает, как бы его что-то узнать Я принесла как-то такой пакет и там подписано "Фея". И думаю, Боже, это она сейчас начнет что-то спрашивать, я его вырезала. То есть такие, знаете, постоянные конспирации, чтобы не дай Бог никто что-то не услышал и увидел", - сказала Лилия о том, как пряталась от дочерей.

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