Популярна співачка Настя Каменських у яскравому образі показала в мережі кумедне фото зі своїм колегою по шоу "Маска" Олегом Винником.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером Потапом, у другому сезоні стала Зоряний детективом шоу "Маска". У своєму профілі в Instagram зірка опублікувала кумедне фото зі своїм колегою по проекту, зроблене під час зйомок.

Як видно, на знімку, який Настя зробила сама, вони з Винником позую в студії, на них ті ж образи, які глядачі бачили в новому випуску шоу "Маска". Так, співачка прийшла на зйомки у відвертому піджаку-корсеті насиченого помаранчевого відтінку, який підкреслив її пружні принади. А Олега Настя нарядила в забавні темні окуляри з такою ж помаранчевою оправою.

У підписі до публікації Каменських написала: "Заметчились в помаранчевому з @olegg.vynnyk. Вчорашній ефір @maskaukrainetv був дуже яскравим, згодні? Інтро за мотивами мого улюбленого серіалу» паперовий Дім", голоси Масок, які захоплюють технічністю і красою, і їх проникливі виступи. І чим далі - тим більше загадок". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото зірки: "Клас", "Круті", "Гарно виглядаєте разом", "В помаранчевому супер", "Красені", "Які ж ви милі", "Нехай і окуляри надів, але все ж видно твій погляд, куди він припадає".

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