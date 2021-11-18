Звездный детектив Андрей Данилко на шоу "Маска" едва выдержал бурные танцы коллеги во время одного из эфиров выпуска, что и позабавило пользователей сети.

Как стало известно из короткого ролика, представленного в сети, во время выступления участник в костюме Мухомора впечатлил публику. Причем судьи тоже не устояли и начали танцевать возле сцены.

Каменских и Полякова тут же пустились в пляс и настойчиво пытались поднять с места Андрея, но ему такая инициатива не понравилась. После нескольких спокойный просьб оставить его в покое, мужчина даже повысил голос.

Кадры перед этим также попали в сеть:

«Мнение Андрея Михайловича: «Боже, куда я попал?» 😁 Ставьте ❤ в комментариях для наших звездных сыщиков! Смотрите новый выпуск самого загадочного шоу» - сказано в описании.

Поклонники отреагировали:

«Когда одним только взглядом все сказал 👀; Самый крутой судья!; Лучшие детективы прекрасного шоу❤; Андрей! Это не дурдом это шоу Маска😂; Он делает это шоу. Мы его обожаем😍; Данилко гениален даже в своей молчаливости; Они изюминки этого шоу; Потому что он единственный нормальный судья там. Остальные ведут себя как идиоты. Иногда даже смотреть на них не хочется; Полякова ведет себя ужасно! Один Данилко и нормальный там, шоу разочаровывает все больше».

Как можно заметить, загадочный персонаж Мухомор наделал шуму на шоу "Маска" своим выступлением, доведя Андрея Данилко до срыва. Оказалось, загадочный герой подготовил для своего выступления песню Верки Сердючки, что просто обескуражило Данилко.

После танцев Поляковой и Каменских мужчина не выдержал:

"Отстаньте от меня! Идите танцуйте с DZIDZIO! Оля, отойди от меня! Не надо мне этого, я уже натанцевался", - начал кричать артист, обращаясь к коллегам, которые питались вытащить его из кресла.

Напомним, Данилко, Dzidzio и Полякова на "Маске" дошли до угроз и шантажа: "Свинью подсунули".

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