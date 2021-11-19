Известная украинская певица Ольга Полякова на шоу "Маска" наговорила лишнего про мужа Насти Каменских Потапа и попросила это вырезать из эфира.
Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко.
Так, на этот раз на эфире шоу "Маска" одна из судей высказалась о персонаже под маской Мухомора. Оля Полякова отметила, что он любит привлекать внимание, и характер у него ядовитый. По описанию она заподозрила мужа Насти Каменских - Потапа.
"Однажды я писала книгу под названием "Мужчины как грибы: места пребывания и способы сбора", где описывала мухомора как человека-нарцисса, который обожает привлекать внимание, растет на холмах, чтобы на него светило солнце или софиты, но если его сорвать и приготовить, можно и умереть. Поэтому я всегда говорила девушкам – на мухомора мы только смотрим, а замуж выходим за белого грибочка", — рассказала Ольга Полякова.
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Настя Каменских ответила ей, что он не нарцисс.
"Я сейчас ему напишу о том, что ты так сказала", — пригрозила певица.
Как передает издание Viva, Ольга Полякова попросила вырезать свои слова из эфира, чтобы не ссориться с артистами.
Ранее сообщалось, Данилко повысил голос на Полякову и Каменских из-за участника "Маски": "Отстаньте от меня, идите..."
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