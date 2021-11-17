Оля Полякова и ее 16-летняя дочь Маша вызвали неоднозначную реакцию, устроив жаркие танцы в купальниках на Мальдивах и поделившись результатом.

Как пишет Politeka.net, в соцсетях бурно обсуждают новое видео с популярной певицей. Ролик появился на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм.

На кадрах можно увидеть развлечения Поляковых на Мальдивах. Мать с дочерью стояли по разные стороны от высокой деревянной опоры. Обе были в купальниках-бикини и солнцезащитных очках.

Сначала Маша просто стояла пока ее мама зажигательно танцевала, тряся своими формами. Затем танцевать начала и дочка певицы.

«Ловите волну позитива от Оли и Маши Поляковых. Смотрите видео звездного детектива шоу МАСКА, улыбайтесь и всегда будьте собой», - говорилось в подписи к видео.

Впрочем, не всем украинцам понравилось увиденное.

«Я все конечно понимаю, главное, чтоб мама с дочерью были на одной волне, но это уже чересчур», «Как-то неприятно на эти довольно таки странные движения смотреть», «Какие-то неоднозначные эмоции, вызывает это видео», «От дурное…и дочь учит», «Не очень хочется на это смотреть я предпочитаю смотреть на одетых людей», «Девочки огонь», «Супер девчонки», «Дурдом», - пишут люди.

Напомним, Полякова похвасталась на Мальдивах любимыми дочками.

Как сообщала Politeka, беда случилась с Поляковой и ее дочкой на Мальдивах, певица записала обращение.

Также Politeka писала, что Полякова, задрав ножку на пальму, похвасталась тонкой талией и видами на океан.