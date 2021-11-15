Известная украинская певица Оля Полякова, которая вместе с мужем и детьми улетела на отдых на Мальдивы, каждый день делится с поклонниками новыми фото и видео с острова.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова после длительной роботы (певица была звездным детективом на шоу "Маска" и сняла вместе с Дзидзьо комедию "Звезды по обмену") наконец нашла время на отдых. Вместе с мужем Вадимом и дочерьми Машей и Алисой певица улетела на Мальдивы.

В своем Instagram Полякова каждый день делится кадрами с отдыха. Она показала поклонникам свои шикарные апартаменты и засветила, как проводит идеальное утро на острове.

На этот раз певица сняла бумеранг в сторис, на котором позировала возле пальмы в шляпе, белой юбке и топе. Полякова показала свои стройные ноги и идеальный живот, несмотря на то, что у нее двое детей. Видео Оля сняла на фоне голубого океана.

Также Полякова сфотографировалась со старшей дочерью, которая также была в белом платье. Оля кокетливо задрала ножку на пальму.

Певица рассказала, что на острове невероятно красиво и все ходят босые по белоснежному песку.

"Политика no news, no shoes! Все ходят босые", - сказала Оля.

Ранее Politeka писала, что Полякову с 16-летней дочерью раскритиковали из-за видео в купальниках: "а за такое не бан?".

Напомним, что Полякова в зеленом купальнике показала, как проводит время на Мальдивах: кадры роскоши.

A еще Politeka сообщала, что 16-летняя дочь Поляковой придумала, как заработать денег: "Обещаю, вам сильно понравится!".