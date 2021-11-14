Відома співачка Ольга Полякова у зеленому купальнику показала, як проводить час на Мальдівах зі своїми дочками.

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз вона є зірковим детективом в шоу "Маска". У артистки є дві дочки-16-річна Маша, і 10-річна Аліса.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно співачка вирушила зі своїми дочками-М ашею та Алісою на Мальдіви. На кадрах Ольга Полякова показує, який сніданок її чекав з ранку на Мальдівах. На столі стояла тарілка з фруктами та два келихи шампанського.

Також, вона показала, як збирається стрибати в басейн.

На кадрах Оля Полякова в зеленому міні-купальнику показує свою фігуру з різних ракурсів біля басейну.

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