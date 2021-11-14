Известная певица Ольга Полякова в зеленом купальнике показала, как проводит время на Мальдивах со своими дочками.

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас она является звездным детективом в шоу "Маска". У артистки есть две дочери - 16-летняя Маша, и 10-летняя Алиса.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно певица отправилась со своими дочками - Машей и Алисой на Мальдивы. На кадрах Ольга Полякова показывает, какой завтрак её ждал с утра на Мальдивах. На столе стояла тарелка с фруктами и два бокала шампанского.

Также, она показала, как собирается прыгать в бассейн.

На кадрах Оля Полякова в зеленом мини-купальнике показывает свою фигуру с разных ракурсов около бассейна.

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Politeka рассказывала, Полякова показала, чем ее 16-летняя дочь занимается на Мальдивах: "в коротком платье и с бокалом в руках"