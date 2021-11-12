Певица Оля Полякова во время интервью Кате Осадчей призналась, какой подарок получила от мужа-бизнесмена, поразив откровением.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова сейчас отдыхает на Мальдивах с дочерьми, куда отправилась несколько дней назад. Перед путешествием певица дала интервью ведущей "Світського життя" Кате Осадчей. В интервью Оля решила рассказать о своих костюмах, позируя в этот момент в "золотом" наряде.

Как оказалось, Оля Полякова для шоу "Королева ночи" имеет 11 костюмов. Она в них выступила на 400 концертах. Полякова отметила, что планирует свои костюмы выставить где-то в музее.

"Три года назад мне муж подарил офис, где мы сделали склад этого всего. Откуда выезжают автобусы по всем городам. Но мы уже поняли, что семьдесят метров нам мало, потому нужно расширятся", - сказала Полякова.

Фанаты посмотрели видео много тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Полякова молодчинка, трудяга", "Как всегда - лучшая", "Люблю".

Напомним, Оля Полякова едва не потеряла бикини на мальдивском пляже и засветила свои вкусности

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