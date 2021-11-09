Телеведущая Маша Ефросинина, которая рассказала Оле Поляковой о проблемах, устроила эффектное шоу за кулисами.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина недавно рассказала Оле Поляковой, что у нее большие проблемы с пигментацией на лице. Звезда заподозрила, что это связано с китайским вирусом, которым она переболела.

А на новом видео в Инстаграм Маша решила устроить представление за кулисами. Звезда показала эффектные платья, порадовав фанатов стильными луками.

"Все мои наряды для Маскарада создавала команда. Мне было очень интересно пойти на эти эксперименты- увидеть себя по-новому! Оля Слонь и Юра Жуйков сделали то, на что сама я вряд ли бы пошла сознательно:))

Но от этого и прикольнее ощущение- ты, вроде, никогда себя в таком не представляешь, а потом видишь результат и понимаешь : женщина должна всегда пробовать что-то новое", - написала Маша.

Фанаты посмотрели ролик сотни тысяч раз и написали комментарии:

"Все наряды шикарные", "Супер, шикарные образы", "Роковая", "Простов вау", "Мария, какая же вы все таки шикарная женщина".

Напомним, Ефросинина взбесила украинцев, появившись перед камерами с Лободой

А еще Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес устроил истерику на шоу "Маскарад"

Также Politeka сообщала, что Ефросинина осмелилась показать фигуру в бельевом комплекте



