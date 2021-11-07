Известная телеведущая Маша Ефросинина, которая не так давно взяла очередное интервью у Оли Поляковой, решила показать себя в непривычном смелом луке.

Как известно, телеведущая предпочитает на камеру показывать не идеальную жизнь дома или только постановочные кадры. Она просто выбирает что-то среднее, при этом не переходя границ личной жизни.

Свою фигуру Ефросинина также показывает на часто, выбирая классические платья и костюмы. Тем не менее, удается звезде впечатлить видом без особых усилий у себя в Стори. По словам звезды, самое главное в такие моменты – это правильный настрой и умение самого фотографа обращаться с человеком.

По словам телеведущей, ранее она всегда отказывалась от столь открытых съемок именно в бельевых комплектах, поскольку это казалось излишне откровенным. Но благодаря правильному настрою она не жалеет.

«Еще год назад ни за что бы не поверила, что сейчас буду сниматься в белье», - пишет Ефросинина.

Ранее телеведущая выложила в сторис, в которых можно увидеть, как она прогуливается по красивому пляжу рядом с кристально чистой и прозрачной водой океана.

Перед камерой телезвезда появилась в раздельном ярко-желтом купальнике, который красиво подчеркнул ее плоский живот и упругие прелести. Свой образ Ефросинина дополнила стильной пляжной шляпкой и огромными солнцезащитными очками.

Напомним, Ефросинина укатила на Мальдивы и показала фигуру в голубом купальнике: "Наконец-то...".

Как сообщала Politeka, Ефросинина превратилась в рыжеволосую бестию и устроила фурор в синем халате: "Ну как?".

Также Politeka писала, что Ефросинина в просвечивающемся наряде показала "островной стиль": "Отдых к лицу".