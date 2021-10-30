Известная украинская ведущая Маша Ефросинина показала легкий романтичный образ, в котором проводит время среди пальм во время своего отдыха на Мальдивах.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В публикации Ефросинина решила показать поклонникам, какой стиль одежды предпочитает на отдыхе.

Как известно, сейчас Маша наслаждается жарой и солнцем на Мальдивах в компании своего мужа и сына. На новом фото ведущая уверенно шагала по дорожке, проложенной прямо в густых зарослях, напоминающих настоящие джунгли.

Для такой прогулки Ефросинина выбрала удобный, но в то же время эффектный и женственный образ. На ней было синее пляжное платье из полупрозрачно ткани, которая разлеталась при ходьбе. Свободный фасон и глубокое декольте наряда делали образ ведущей расслабленным и романтичным.

«Островной street style», - подписала фото Маша.

Поклонники ведущей тут же принялись комментировать пост.

«Атмосферненько», «Красотка», «Звезда», «Милый ангел красивый», «А вот и дэкольте», «Вам отдых к лицу», «Маша, автор фото круто запечатлил твое состояние С Ч А С Т Ь Я! Это круто», - пишут люди.

Напомним, Ефросинина в латексном платье впечатлила видом на шоу "Маскарад".

Как сообщала Politeka, Ефросинина попыталась устроить романтику с мужем и пожаловалась на результат.

Также Politeka писала, что свидание Ефросининой с возлюбленным едва не закончилось трагедией.