Известная украинская ведущая Маша Ефросинина показала легкий романтичный образ, в котором проводит время среди пальм во время своего отдыха на Мальдивах.
Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В публикации Ефросинина решила показать поклонникам, какой стиль одежды предпочитает на отдыхе.
Как известно, сейчас Маша наслаждается жарой и солнцем на Мальдивах в компании своего мужа и сына. На новом фото ведущая уверенно шагала по дорожке, проложенной прямо в густых зарослях, напоминающих настоящие джунгли.
Для такой прогулки Ефросинина выбрала удобный, но в то же время эффектный и женственный образ. На ней было синее пляжное платье из полупрозрачно ткани, которая разлеталась при ходьбе. Свободный фасон и глубокое декольте наряда делали образ ведущей расслабленным и романтичным.
«Островной street style», - подписала фото Маша.
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Поклонники ведущей тут же принялись комментировать пост.
«Атмосферненько», «Красотка», «Звезда», «Милый ангел красивый», «А вот и дэкольте», «Вам отдых к лицу», «Маша, автор фото круто запечатлил твое состояние С Ч А С Т Ь Я! Это круто», - пишут люди.
Напомним, Ефросинина в латексном платье впечатлила видом на шоу "Маскарад".
Как сообщала Politeka, Ефросинина попыталась устроить романтику с мужем и пожаловалась на результат.
Также Politeka писала, что свидание Ефросининой с возлюбленным едва не закончилось трагедией.