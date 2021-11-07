Известная телеведущая Маша Ефросинина показала все свои образы на телешоу "Маскарад".

Соответствующее видео знаменитость выложила на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

Ефросинина отметила, что все ее наряды создавала одна команда.

«Мне было очень интересно пойти на эти эксперименты - увидеть себя по-новому! Оля Слонь и Юра Жуйков сделали то, на что сама я вряд ли бы пошла сознательно:))

Но от этого и прикольнее ощущение- ты, вроде, никогда себя в таком не представляешь, а потом видишь результат и понимаешь : женщина должна всегда пробовать что-то новое💜

Спасибо, ребята!», - написала телеведущая.

Среди нарядов было зефирное платье с открытыми плечами. Телеведущая в нем покружилась на камеру. Также Маша вышла в обтягивающем латексном платье черного цвета, в котором продемонстрировала свою идеальную фигуру.

В комментариях сразу же появились обсуждения под публикацией Ефросининой. Поклонники называют Машу роковой женщиной, а ее костюмы отпадными.

"Роковая женщина",

"Шикарная",

"Все костюмы отпадные", - пишут в сети.

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